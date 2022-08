Calcio | Ligue 1; Psg - Monaco 1 - 1

(Di domenica 28 agosto 2022) Il Paris Saint Germain - prossimo avversario della Juventus in Champions League - non va oltre l'1 - 1 in casa contro il. Ospiti in vantaggio al 20' con Volland, ma undi rigore ...

Il Paris Saint Germain - prossimo avversario della Juventus in Champions League - non va oltre l'1 - 1 in casa contro il Monaco. Ospiti in vantaggio al 20' con Volland, ma un rigore conquistato e battuto da Neymar al 25' della ripresa ha permesso ai campioni di Francia in carica di evitare la sconfitta. 28 agosto 2022 Stavolta niente goleada. Il Psg ottiene solo un punto contro il Monaco, in rimonta, con un rigore di Neymar per annullare il vantaggio di Volland. Un pareggio giusto, alla luce dell'atteggiamento del Monaco. LIGUE 1 - Termina 1-1 la sfida tra Paris Saint Germain e Monaco. Al vantaggio siglato da Volland al 20', risponde Neymar su rigore al 70'. Parigini sfortunati.