Vuelta 2022, le classifiche generali aggiornate: maglia rossa, a pois, verde e bianca (Di sabato 27 agosto 2022) Le classifiche generali aggiornate della Vuelta 2022: ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delle classifiche per scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste le classifiche del terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO maglia rossa (classifica a tempo) Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl Team) 29h28’19” Enric Mas ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Ledella: ecco di seguito le graduatorie sempreper quanto riguarda la, adella corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delleper scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste ledel terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETO(classifica a tempo) Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl Team) 29h28’19” Enric Mas ...

