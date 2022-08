Ufficiale la scelta dell’allenatore su Cristiano Ronaldo: la notizia (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano le voci di mercato relative a Cristiano Ronaldo e ad un suo possibili accostamento al Napoli, proposto dal suo procuratore Jorge Mendes. L’attaccante portoghese è in rottura con il Manchester United, del quale non condivide più il progetto. Ronaldo cerca una squadra che possa garantirgli la Champions League e, per questo motivo, il Napoli potrebbe rappresentare una papabile concorrente. FOTO: Getty Images, Ronaldo Dopo un avvio di stagione piuttosto deludente, la rottura tra il portoghese e il Manchester United sembra sempre più marcata. La formazione di ten Hag ha subito due pesanti sconfitte, una contro il Brighton in casa, in apertura di Premier League, e un’altra con il Brentford per 4-0. Nella scorsa giornata, però, il 2-1 contro il Liverpool ha rianimato i tifosi dei Red Devils. Proprio nella ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano le voci di mercato relative ae ad un suo possibili accostamento al Napoli, proposto dal suo procuratore Jorge Mendes. L’attaccante portoghese è in rottura con il Manchester United, del quale non condivide più il progetto.cerca una squadra che possa garantirgli la Champions League e, per questo motivo, il Napoli potrebbe rappresentare una papabile concorrente. FOTO: Getty Images,Dopo un avvio di stagione piuttosto deludente, la rottura tra il portoghese e il Manchester United sembra sempre più marcata. La formazione di ten Hag ha subito due pesanti sconfitte, una contro il Brighton in casa, in apertura di Premier League, e un’altra con il Brentford per 4-0. Nella scorsa giornata, però, il 2-1 contro il Liverpool ha rianimato i tifosi dei Red Devils. Proprio nella ...

