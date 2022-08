Traffico Roma del 27-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetaniregolare su strade ed autostrade della capitale in città in Prati da oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale in programma fino al 11 settembre fino al 5 di settembre per lavori sul ponte sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 ilin arrivo da Fiumicino e diretto all’Eur e deviato su via della Magliana contestualmente sono chiuse le rampe di accesso da via Newton a via della Magliana in direzione Eur Per quanto riguarda il trasporto pubblico sospeso fino ai primi giorni di settembre il servizio della linea fl4Albano per lavori alle infrastrutture bus sostitutivi per i collegamenti traAlbano e Frascati ma per i dettagli di queste di ...