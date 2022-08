(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Pari per 2-2 train un match della terza giornata diA disputato allo stadio ‘Picco’ della città ligure. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con Frattesi al 27? e Pinamonti al 50?, di Bastoni al 30? e Nzola su rigore al 48? del primo tempo le reti dei padroni di casa che chiudono il match in dieci uomini per l’espulsione di Ekdal all’82’ per doppia ammonizione. Le due squadra restano appaiate in classifica con 4 punti.2-2, highlights e gol () L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spezia Sassuolo 2-2: gol e spettacolo al Picco. HIGHLIGHTS - atestaalta_ : RT @erpitoneasr: Tammy #Abraham in serie A finora contro le Big Lazio ???? Juventus ???? Napoli ??? Milan ?? Atalanta ?????? Fiorentina ???… - zazoomblog : Serie A Spezia-Sassuolo 2-2 – Video - #Serie #Spezia-Sassuolo #Video - zazoomblog : Serie A: Spezia - Sassuolo 2 - 2 - #Serie #Spezia #Sassuolo - R30News : Foot - ITA - Le but gag de Sassuolo face à La Spezia en Serie A -

Finisce in pareggio per 2 - 2 trae Sassuolo in un match della terza giornata diA disputato allo stadio 'Picco' della città ligure. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con Frattesi al 27' e Pinamonti al 50', di ...... asimmetrico come quello dell'anno passato La nuova stagione diA 2022/2023 è pronta a ... L'Inter ospita lo, la Juve chiude con il posticipo a Marassi contro la Samp Vai alla FotogallerySono convinto che miglioreremo" Ne parliamo da due mesi perché Traoré si è fatto male in ritiro e i tempi non sono brevi, la società sta monitorando alcune situazioni e vedremo se arriverà qualcuno ...I granata battono la Cremonese mentre la squadra di Pioli ha la meglio sul Bologna. “X” anche in Spezia-Sassuolo Si chiude con le vittorie di Torino e Milan e due pareggi questo sabato di Serie A, la ...