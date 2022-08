Qualificazioni US Open 2022, azzurri out al turno decisivo (Di sabato 27 agosto 2022) azzurri out nel turno decisivo delle Qualificazioni agli US Open 2022. Dopo le sconfitte di Brancaccio e Bonadio, rispettivamente contro Eubanks e Marterer, sono arrivate anche quelle di Arnaldi, Cobolli, Maestrelli, Seppi e Agamenone, che devono così abbandonare Flushing Meadows a un passo dal main draw. Sconfitta in due set per Matteo Arnaldi, che si è arreso sul 6-4 6-6(1) contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, numero 94 al mondo dopo un tie break dominato dal classe 1996. Stessa sorte per Andreas Seppi, ko in due set (7-5 6-2) contro l’argentino Facundo Bagnis, mentre Francesco Maestrelli ha subito la rimonta del portoghese Nuno Borges, che dopo aver perso il primo set sul 3-6 è riuscito ad avere la meglio ai tie break dei due parziali successivi, chiuso sul 7-6(4) ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022)out neldelleagli US. Dopo le sconfitte di Brancaccio e Bonadio, rispettivamente contro Eubanks e Marterer, sono arrivate anche quelle di Arnaldi, Cobolli, Maestrelli, Seppi e Agamenone, che devono così abbandonare Flushing Meadows a un passo dal main draw. Sconfitta in due set per Matteo Arnaldi, che si è arreso sul 6-4 6-6(1) contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, numero 94 al mondo dopo un tie break dominato dal classe 1996. Stessa sorte per Andreas Seppi, ko in due set (7-5 6-2) contro l’argentino Facundo Bagnis, mentre Francesco Maestrelli ha subito la rimonta del portoghese Nuno Borges, che dopo aver perso il primo set sul 3-6 è riuscito ad avere la meglio ai tie break dei due parziali successivi, chiuso sul 7-6(4) ...

