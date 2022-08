Milan-Bologna, Bennacer: “Dovremo avere un buon approccio” (Di sabato 27 agosto 2022) Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Bologna a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 agosto 2022) Ismaël, centrocampista rossonero, ha parlato a 'TV' prima dia 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pioli e #Mihajlovic per @acmilan-@BfcOfficialPage - Milannews24_com : #Skorupski a #Dazn: «Troppi gialli da ragazzini» - dududu_dadaumpa : Tutto pronto per Milan-Bologna! ???? - RedazioneFM : #SerieALIVE: In campo #MilanBologna e #SpeziaSassuolo -