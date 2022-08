L' Aquila | fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore | uno è grave

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 27 agosto 2022) Unha colpito trepoco sopra l'osservatorio astronomico di, sul Gran Sasso d'Italia: due di loro sono stati sbalzati, senza riportare ferite, mentre per l'altro è stato reso necessario il trasporto all'ospedale dell'perchè sarebbe in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti, si sa solo che il ragazzomente ferito si chiama Simone. Proprio ieri l'imprenditore piemontese Alberto Balocco è morto a causa di uninsieme a un amico mentre stava andando in bicicletta (PROTEGGERSI DAI FULMINI: I CONSIGLI)