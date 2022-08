Il partito che finisce nell'abisso: crollo ad un mese dalle elezioni (Di sabato 27 agosto 2022) Nuova Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi e nuova scoppola per la sinistra, che vede a distanza siderale la coalizione di centrodestra. Inarrestabile la salita di Fratelli d'Italia, che raggiunge il 24,3%, con uno +0,3% rispetto a due settimane fa: la strategia di attaccarla su ogni fronte e per ogni dichiarazione, recente o del passato, sembra proprio non fare breccia tra gli elettori. E anche il partito Democratico stesso risente della campagna elettorale portata avanti dalla sinistra. In 14 giorni il Pd è sceso dello 0,5%, andando a finire al 22,7%. Ma non se la passano bene neanche gli alleati di Enrico Letta. Il partito messo peggio è quello di Luigi Di Maio, che insieme a Bruno Tabacci ha fondato Impegno Civico e al momento rischia un risultato clamoroso, non superando la soglia di sbarramento del 3%. Il progetto del ministro degli ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Nuova Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi e nuova scoppola per la sinistra, che vede a distanza siderale la coalizione di centrodestra. Inarrestabile la salita di Fratelli d'Italia, che raggiunge il 24,3%, con uno +0,3% rispetto a due settimane fa: la strategia di attaccarla su ogni fronte e per ogni dichiarazione, recente o del passato, sembra proprio non fare breccia tra gli elettori. E anche ilDemocratico stesso risente della campagna elettorale portata avanti dalla sinistra. In 14 giorni il Pd è sceso dello 0,5%, andando a finire al 22,7%. Ma non se la passano bene neanche gli alleati di Enrico Letta. Ilmesso peggio è quello di Luigi Di Maio, che insieme a Bruno Tabacci ha fondato Impegno Civico e al momento rischia un risultato clamoroso, non superando la soglia di sbarramento del 3%. Il progetto del ministro degli ...

