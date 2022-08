Gas, governo pronto a razionarlo dal prossimo inverno (Di sabato 27 agosto 2022) Il governo prepara le misure per contenere la spesa energetica, razionando il gas dal prossimo inverno Pochi giorni fa il prezzo del gas ha toccato il prezzo record di oltre trecento euro a Megawattora. Questa una delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina e le successive sanzioni nei confronti di Mosca, che hanno spinto il governo di Putin a tagliare il gas fornito all’Europa. Con le bollette ormai alle stelle e l’inflazione che non accenna ad arrestarsi, il governo è pronto ad annunciare una serie di misure per contenere la spesa energetica. Sembra ormai sicuro che dal prossimo inverno il gas verrà razionato, sia nelle abitazioni private che negli uffici pubblici. Due saranno, se confermate le notizie degli ultimi giorni, le misure più ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 27 agosto 2022) Ilprepara le misure per contenere la spesa energetica, razionando il gas dalPochi giorni fa il prezzo del gas ha toccato il prezzo record di oltre trecento euro a Megawattora. Questa una delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina e le successive sanzioni nei confronti di Mosca, che hanno spinto ildi Putin a tagliare il gas fornito all’Europa. Con le bollette ormai alle stelle e l’inflazione che non accenna ad arrestarsi, ilad annunciare una serie di misure per contenere la spesa energetica. Sembra ormai sicuro che dalil gas verrà razionato, sia nelle abitazioni private che negli uffici pubblici. Due saranno, se confermate le notizie degli ultimi giorni, le misure più ...

gparagone : Dimissioni del Governo ed #elezionianticipate. Una accelerazione cercata per evitare di ritrovarsi a marzo/aprile/… - DantiNicola : Dice bene @valentinivaler. Sarebbe un successo di #Draghi. E chissà come sarebbe andata se #M5S, #Lega e #FI non av… - Antonio_Tajani : L’Europa blocchi il Ttf,il mercato virtuale del gas di Amsterdam e imponga un prezzo alla Russia con la decisione… - scribbi : RT @GiovaQuez: Gli stessi che hanno fatto cadere il governo e che ora chiedono l’intervento urgente di Draghi sul gas, alle prese con la lo… - twitafi : RT @dariodangelo91: Fonti di governo fanno sapere che dalla #Germania, dopo il lavoro ai fianchi di Palazzo Chigi, sono arrivate sostanzial… -