F 1 | GP Belgio - La Red Bull detta il passo nelle Libere 3

(Di sabato 27 agosto 2022) Sergio Perez ha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di provedel Gran Premio del. Il messicano della RedRacing ha completato un giro di Spa-Francorchamps in 1:45.047, sfruttando un set di gomme soft nuovo proprio agli sgoccioli dell'ora di test che precede le qualifiche. Alle sue spalle troviamo il campione in carica, Max Verstappen, staccato di poco più di un decimo. Terza prestazione cronometrica per Carlos Sainz che ha ottenuto un tempo di sette decimi più lento dal battistrada. Sergio e Carlos sotto i riflettori. Le prestazioni di Perez e di Sainz sono quelle più interessanti per le qualifiche, considerando che Verstappen e Leclerc dovranno partirà più indietro sulla griglia per aver cambiato diversi componenti della power unit. La cosa non sembra preoccupare il campione del mondo in carica, perché ...