Esplosione in casa: un morto e un ferito gravissimo. Stavano maneggiando un ordigno bellico (Di sabato 27 agosto 2022) Un'Esplosione a San Stino di Livenza nel veneziano , un morto e un ferito grave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno transennato la zona. Il ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Un'a San Stino di Livenza nel veneziano , une ungrave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno transennato la zona. Il ...

