Elezioni: Zingaretti, 'che altro deve succedere per capire che sanità non va tagliata?' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Dopo tutto quello che ci è successo in questi anni, cos'altro deve accadere per capire che sulla sanità non bisogna tagliare, ma investire e innovare ancora di più? Noi lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo". Così Nicola Zingaretti su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Dopo tutto quello che ci è successo in questi anni, cos'accadere perche sullanon bisogna tagliare, ma investire e innovare ancora di più? Noi lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo". Così Nicolasu twitter.

bresaola7 : RT @laura_corrotti: ???? Buongiorno a tutti voi! Ci avviciniamo al giorno delle elezioni, tutti in prima linea per battere Zingaretti e i suo… - _Gianandrea_ : Due conti, a spanne: voto il 25. Proclamazione, una settimana dopo? 3 ott. Se passa, Zingaretti, governatore nel La… - jammydex : @Lorenzo36522471 @ViVilaVitaOra @LaVeritaWeb Lo hanno trovato in Francia proprio per far perdere le elezioni al csx… - colinjarrett587 : RT @laura_corrotti: ???? Buongiorno a tutti voi! Ci avviciniamo al giorno delle elezioni, tutti in prima linea per battere Zingaretti e i suo… - FratellidItalia : RT @laura_corrotti: ???? Buongiorno a tutti voi! Ci avviciniamo al giorno delle elezioni, tutti in prima linea per battere Zingaretti e i suo… -