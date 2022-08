Berrettini-Jarry, US Open 2022: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming (Di sabato 27 agosto 2022) Si avvicina sempre di più il momento dell’esordio agli US Open 2022 di Matteo Berrettini; in teoria l’azzurro, numero 11 del seeding, avrebbe dovuto affrontare (come previsto dal tabellone reso noto qualche ora fa) il boliviano Hugo Dellien, il quale però è stato costretto al forfait per un problema al polso. Ed ecco che dunque cambia l’avversario per Berrettini al primo turno del torneo statunitense, in quanto avrà davanti il cileno Nicolás Jarry, numero 120 della classifica ATP, con un solo precedente tra i due che risale all’ormai lontano 2018, ai quarti di finale di Kitzbühel. Ad avere la meglio in quella occasione fu il sudamericano, superando l’azzurro in due set (7-5, 6-3). Era un Berrettini indiscutibilmente diverso, lo stesso Jarry sarà consapevole che adesso ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Si avvicina sempre di più il momento dell’esordio agli USdi Matteo; in teoria l’azzurro, numero 11 del seeding, avrebbe dovuto affrontare (come previsto dal tabellone reso noto qualche ora fa) il boliviano Hugo Dellien, il quale però è stato costretto al forfait per un problema al polso. Ed ecco che dunque cambia l’avversario peral primo turno del torneo statunitense, in quanto avrà davanti il cileno Nicolás, numero 120 della classifica ATP, con un solo precedente tra i due che risale all’ormai lontano 2018, ai quarti di finale di Kitzbühel. Ad avere la meglio in quella occasione fu il sudamericano, superando l’azzurro in due set (7-5, 6-3). Era unindiscutibilmente diverso, lo stessosarà consapevole che adesso ...

