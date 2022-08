Beautiful | il tradimento è gravissimo | per i fan è un colpo al cuore

Leggi su kronic

(Di sabato 27 agosto 2022) I fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di: come sempre non mancheranno i colpi di scena. Dal 1990 ad oggi i fan dinon si sono persi nemmeno una puntata della celebre soap opera, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. La Forrester Creations, come sanno bene gli appassionati, compete con altri marchi come la Spectra Fashions (poi diventata Spectra Couture), le Marone Industries, la Jackie M Designs, la Spencer Publications e la Quinn Artisan Jewelers. La stagione estiva volge ormai al termine e i fan già attendono con ansia le nuove puntate diche andranno in onda da settembre. Negli episodi che vedremo prossimamente non mancheranno i colpi di scena che faranno restare i ...