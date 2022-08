Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO E’ ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO DELLAVITERBO, TRA SAN MARTINO AL CIMINO E VETRALLA, PER DEI LAVORI SULLA LINEA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS. PASSIAMO AL TRAFFICO, AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLASEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. E A PROPOSITO DI LAVORI SULLA VIA SALARIA SONO IN CORSO DELLE OPERAZIONI DI POTENZIAMENTO ...