Vaccini Covid | Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per motivi di brevetti

Agenzia_Ansa : Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfi… - repubblica : Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech: 'Ha violato i nostri brevetti con la tecnica mRna' - SkyTG24 : #Moderna fa causa a #Pfizer e BioNTech sui vaccini anti-#Covid. Secondo l'azienda, la tecnologia usata nei preparat… - repubbilca : Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech, che fa causa a Johnson&Johnson, che però aveva già fatto causa a… - sabri1271 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech per i vaccini a mRna #pfizer #covid #americana #2010 #biontech https://t.… -

Italia Oggi

17.35, Moderna: causa a Pfizer - BioNtech Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech per iper il- 19. Secondo Moderna,la tecnologia usata neiPfizer - BioNtech viola i suoi brevetti depositati fra il 2010 e il 2016."Facciamo causa per proteggere la nostra piattaforma ...Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech, accusandoli di aver violato brevetti fondamentali per l'innovativa piattaforma tecnologica mRna, alla base deicontro- 19 dell'azienda biotech americana e di altri prodotti in sviluppo. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica statunitense in una nota. 'Stiamo intentando queste cause per ... Vaccini Covid aggiornati, verso il via libera dell'Ema il 1 settembre - ItaliaOggi.it In Italia ci sono ancora troppi over 60 "che non hanno ancora effettuato la seconda dose booster" contro il Covid. Lo dice il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che sottol ...L'azienda farmaceutica statunitense accusa il colosso di aver copiato due tipi di proprietà intellettuale il cui sviluppo risale al 2010. Sorpresa da tali accuse, Pfizer si prepara a controbattere ...