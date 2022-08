Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 17:10 (Di venerdì 26 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ma un pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano il personale della centrale nucleare Ucraina di zaporizhia occupata dai soldati russi al lavoro per ricollegare i direttori funzionanti alla rete elettrica Ucraina la linea di alimentazione della centrale del sistema energetico ucraino è stata ripristinata e sono in corso i lavori per predisporre il collegamento alla rete delle due unità di Potenza piega al personale non si segnalano problemi al sistema di sicurezza e la centrale riceve l’energia necessaria al suo fabbisogno interno attraverso una linea proveniente dal sistema elettrico ucraino funzionario filorusso sostiene che a causa di quelli che lui definisce attacchi delle Forze Armate ucraine al momento sarebbero state interrotte tutte e quattro le linee di formatura ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ma un pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano il personale della centrale nucleare Ucraina di zaporizhia occupata dai soldati russi al lavoro per ricollegare i direttori funzionanti alla rete elettrica Ucraina la linea di alimentazione della centrale del sistema energetico ucraino è stata ripristinata e sono in corso i lavori per predisporre il collegamento alla rete delle due unità di Potenza piega al personale non si segnalano problemi al sistema di sicurezza e la centrale riceve l’energia necessaria al suo fabbisogno interno attraverso una linea proveniente dal sistema elettrico ucraino funzionario filorusso sostiene che a causa di quelli che lui definisce attacchi delle Forze Armate ucraine al momento sarebbero state interrotte tutte e quattro le linee di formatura ...

