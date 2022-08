Tragedia in vacanza, due fratellini di 7 e 9 anni affogano in un lago (Di venerdì 26 agosto 2022) È finita in Tragedia la vacanza di una famiglia britannica in Germania. Due bambini di sette e nove anni sono morti affogati in un lago, in circostanze ancora da chiarire. I genitori ieri avevano denunciato ieri sera la scomparsa dei piccoli... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) È finita inladi una famiglia britca in Germania. Due bambini di sette e novesono morti affogati in un, in circostanze ancora da chiarire. I genitori ieri avevano denunciato ieri sera la scomparsa dei piccoli...

