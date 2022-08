Rientro in classe, ok a DAD per i positivi. “Ogni scuola potrà regolamentarla”, USR Lombardia conferma nostra interpretazione (Di venerdì 26 agosto 2022) "Siamo in uno scenario completamente diverso e la scuola non è un erogatore di servizi a domanda. Quindi, ciascun istituto farà bene a regolamentare queste modalità, cioè quando e in che forma la scuola potrà attivare forme alternative di apprendimento". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) "Siamo in uno scenario completamente diverso e lanon è un erogatore di servizi a domanda. Quindi, ciascun istituto farà bene a regolamentare queste modalità, cioè quando e in che forma laattivare forme alternative di apprendimento". L'articolo .

