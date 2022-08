Maradona, Fiorentina Napoli e la punizione a due in area (Di venerdì 26 agosto 2022) Un antico Fiorentina Napoli ci riporta alla memoria una discussa punizione a due in area: ma non esattamente quella magica di Maradona… Quando si pensa a una punizione a due in area l’immaginario collettivo non può che andare al Diego Armando Maradona che trafigge Stefano Tacconi in Napoli-Juventus. Una prodezza che ha fatto il giro del mondo, una delle prodezze più maradoniane esistite nella carriera del Pibe de Oro, la dimostrazione che oltre alla mano anche il sinistro apparteneva al Dio del calcio. Sebbene rari, i gol su punizioni indirette all’interno del perimetro dei 16 metri non sono mancati, soprattutto nel calcio di una volta dove si tendeva a fischiarle di più. GUARDA LO SPECIALE Maradona SU YOUTUBE Uno degli esempi del passato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Un anticoci riporta alla memoria una discussaa due in area: ma non esattamente quella magica di… Quando si pensa a unaa due in area l’immaginario collettivo non può che andare al Diego Armandoche trafigge Stefano Tacconi in-Juventus. Una prodezza che ha fatto il giro del mondo, una delle prodezze più maradoniane esistite nella carriera del Pibe de Oro, la dimostrazione che oltre alla mano anche il sinistro apparteneva al Dio del calcio. Sebbene rari, i gol su punizioni indirette all’interno del perimetro dei 16 metri non sono mancati, soprattutto nel calcio di una volta dove si tendeva a fischiarle di più. GUARDA LO SPECIALESU YOUTUBE Uno degli esempi del passato ...

H_V_Maradona : @PolliceAzzurro O fare i playoff per la Conference come la Fiorentina del grande presidente Commisso - Salvato95551627 : RT @Ernesto32919298: Se arriva #Navas! Meglio usare il condizionale, non giocherà con la Fiorentina, magari col Lecce. Un'attesa spasmodic… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Se arriva #Navas! Meglio usare il condizionale, non giocherà con la Fiorentina, magari col Lecce. Un'attesa spasmodic… - Ernesto32919298 : Se arriva #Navas! Meglio usare il condizionale, non giocherà con la Fiorentina, magari col Lecce. Un'attesa spasmo… - ZonaBianconeri : RT @Antonio46863622: Lista di goal che mi gaserebbero di Simeone: Vs #roma Vs #juve Vs #fiorentina Vs #verona e poi il primo goal in Ch… -