Lazio | Felipe Anderson | «Gara difficile | ma abbiamo lavorato al meglio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 agosto 2022)ha parlato prima della sfida trae Inter: le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste Nel pre partita di-Inter,ha parlato ai microfoni di DAZN eStyle Radio. Ecco cosa ha detto il brasiliano. LE PAROLE– «Sarà una, in Serie A tutte le squadre provano a giocare per vincere tutte le partite. L’Inter da anni è una delle migliori squadre in Italia,per preparare alla. Proviamo sempre a studiare gli avversari con il mister, proviamo sempre a imporre in nostro gioco in ogni. Entro in campo sempre per sfruttare le mie qualità, sarà una bella ...