Katherine Waterston star di The End We Start From accanto a Jodie Comer

(Di venerdì 26 agosto 2022) L'attricesarà la protagonista del film The End Wealla protagonista di Killing Eve,sarà la protagonista del thriller apocalittico The End We. L'attrice sta vivendo un periodo particolarmente ricco di impegni, tra cui si ricordano Babylon diretto da Damien Chazelle e la seconda stagione di Perry Mason. L'attrice, nel film The End We, interpreterà un personaggio chiamato O. Nel lungometraggio si mostrerà quello che accade quando una crisi ambientale ...

