Il sindacato non c' è

Non sappiamo se per colpa di Draghi o per timore dei cosiddetti corpi intermedi, si è assistito a una sorta di presa di distanza neutralista rispetto alle dinamiche politiche, come se fossero indifferenti rispetto al futuro economico e sociale del Paese. Deciderà la storia se questa cultura della "indipendenza" dalla politica sia una innovazione necessaria o il segno del loro declino

