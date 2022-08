Harry Styles a Reggio Emilia il 22 luglio 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Reggio Emilia – Harry Styles si esibirà in concerto alla nuova Rcf Arena di Reggio Emilia sabato 22 luglio 2023. L’annuncio è stato dato poco fa da Live Nation, società americana che gestisce tanti importanti artisti, e C.Volo, la società che gestisce la maxi arena Campovolo inaugurata a giugno scorso coi concertone di Luciano Ligabue. Harry Styles, star internazionale britannica e idolo delle teenager, è noto per essere stato parte della band One Direction (capace di vendere 50 milioni di album in tutto il mondo), prima di cominciare la carriera da solista nel 2016. Inoltre ha avuto anche qualche parte da attore in alcuni film (come Dunkirk) ed è fidanzato con Olivia Wilde, attrice e regista, nota per aver ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022)si esibirà in concerto alla nuova Rcf Arena disabato 22. L’annuncio è stato dato poco fa da Live Nation, società americana che gestisce tanti importanti artisti, e C.Volo, la società che gestisce la maxi arena Campovolo inaugurata a giugno scorso coi concertone di Luciano Ligabue., star internazionale britannica e idolo delle teenager, è noto per essere stato parte della band One Direction (capace di vendere 50 milioni di album in tutto il mondo), prima di cominciare la carriera da solista nel 2016. Inoltre ha avuto anche qualche parte da attore in alcuni film (come Dunkirk) ed è fidanzato con Olivia Wilde, attrice e regista, nota per aver ...

