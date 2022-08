FOTO: AJ Lee stupisce i fan con un look completamente diverso dal solito (Di venerdì 26 agosto 2022) L’influenza di AJ Lee nel mondo del pro wrestling non può essere sottovalutata. Ha fatto molto per il settore durante il suo periodo in WWE e anche ora i fan chiedono a gran voce il suo ritorno. La sua storia di successo di nella compagnia è certamente notevole, per non dire altro, perché a lei va il merito di aver contribuito a dare il via alla Women’s Revolution della federazione. Ha lasciato il wrestling professionistico nel 2015, subito dopo WrestleMania 31. Cambio look La signora Punk è andata su Twitter e ha caricato un paio di FOTO di sé, sfoggiando capelli viola. I fan avranno sicuramente apprezzato l’aspetto dell’ex Diva’s Champion. Questa la didascalia: “vivere la mia fantasia di Psylocke”. Per la cronaca, CM Punk ha anche recentemente accennato alla possibilità che Jade Cargill faccia uscire AJ Lee dal suo ritiro. Resta da vedere ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022) L’influenza di AJ Lee nel mondo del pro wrestling non può essere sottovalutata. Ha fatto molto per il settore durante il suo periodo in WWE e anche ora i fan chiedono a gran voce il suo ritorno. La sua storia di successo di nella compagnia è certamente notevole, per non dire altro, perché a lei va il merito di aver contribuito a dare il via alla Women’s Revolution della federazione. Ha lasciato il wrestling professionistico nel 2015, subito dopo WrestleMania 31. CambioLa signora Punk è andata su Twitter e ha caricato un paio didi sé, sfoggiando capelli viola. I fan avranno sicuramente apprezzato l’aspetto dell’ex Diva’s Champion. Questa la didascalia: “vivere la mia fantasia di Psylocke”. Per la cronaca, CM Punk ha anche recentemente accennato alla possibilità che Jade Cargill faccia uscire AJ Lee dal suo ritiro. Resta da vedere ...

