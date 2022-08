F1, GP del Belgio 2022: dove vedere la gara in TV e streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 28 agosto con il GP del Belgio, valido come nuovo appuntamento del calendario 2022 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito di Spa-Francorchamps. A seguire trovate tutte le informazioni su orario della gara e dove vedere il Gran Premio del Belgio in TV e in streaming con e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP del Belgio 2022 La gara del Gran Premio del Belgio avrà inizio domenica 28 agosto alle ore 15:00. dove vedere il GP del Belgio di Formula 1 in TV Il F1 GP del Belgio 2022 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 15:00 e in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 28 agosto con il GP del, valido come nuovo appuntamento del calendariovarato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito di Spa-Francorchamps. A seguire trovate tutte le informazioni su orario dellail Gran Premio delin TV e incon e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP delLadel Gran Premio delavrà inizio domenica 28 agosto alle ore 15:00.il GP deldi Formula 1 in TV Il F1 GP delsarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 15:00 e in ...

rossomotori : @audisport farà il suo ingresso in @F1 a partire dal 2026: l'annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata del vene… - gponedotcom : La Formula 1 torna in azione con il primo dei tre appuntamenti consecutivi:ecco la programmazione completa sulla pa… - sportli26181512 : F1, GP Belgio a Spa-Francorchamps: orari e programma: Il Mondiale di F1 torna in pista in uno dei tracciati più sto… - lucapatrone73 : RT @FuoridiStella: #BelgianGP ???? Alcune impressioni di @LewisHamilton e @GeorgeRussell63. @MercedesAMGF1 - Alessio_DeMarco : Tutto pronto per il GP del Belgio a Spa Francorchamps -