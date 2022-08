Europa League, i sorteggi. Gruppo C: Roma-Ludogorets-Betis-Hjk Helsinki. Gruppo F: Lazio-Feyenoord-Midtjylland-Sturm Graz (Di venerdì 26 agosto 2022) Archiviato il sorteggio della Champions League, con le urne che hanno sentenziato l'esito peggiore per l'Inter, finito nei gironi insieme a Barcellona e Bayern, è ora la volta... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 agosto 2022) Archiviato ilo della Champions, con le urne che hanno sentenziato l'esito peggiore per l'Inter, finito nei gironi insieme a Barcellona e Bayern, è ora la volta...

OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - DiMarzio : #EuropaLeague | Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi: conosceremo le avversarie di @OfficialASRoma e… - sportmediaset : Scamacca e Okaka in gol, Nainggolan a casa: tutte le qualificate ai gironi #europeleague #conferenceleague - spagh_football : Europa League: Gruppo C, quello della Roma, l’obiettivo per la stima sarà quello di arrivare prima, fattibile!… - gabriele9898 : @MattBest__ Conta però le squadre che scenderanno dalla Champions, solitamente è sempre così l'Europa League -