Elezioni | biglietti ferroviari con sconti fino al 70% per andare a votare Come acquistarli

"In occasione delle Elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per domenica 25 settembre, gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno", è quanto spiega Fs L'articolo proviene da Firenze Post.

