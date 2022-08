Chiara Ferragni e Fedez rivelano ai follower chi guadagna di più. Il rapper: “Non faccio il casalingo ma è un lavoro superdignitoso…” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di “rivelazioni” tra il serio e il faceto in casa Ferragnez. In un box di domande su Instagram, i follower della coppia regina dei social hanno chiesto, incuriositi, chi dei due guadagni di più. Fedez ha subito risposto: “Non faccio il casalingo, che è comunque un lavoro super dignitoso. lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara”. L’imprenditrice digitale e influencer è poi intervenuta: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato”, ha affermato rivolgendosi al marito. Poi ha precisato: “No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”. Un po’ di numeri? Secondo il sito Money.it, i guadagni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di “rivelazioni” tra il serio e il faceto in casa Ferragnez. In un box di domande su Instagram, idella coppia regina dei social hanno chiesto, incuriositi, chi dei due guadagni di più.ha subito risposto: “Nonil, che è comunque unsuper dignitoso.e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di”. L’imprenditrice digitale e influencer è poi intervenuta: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015vi più te, poi ti ho superato”, ha affermato rivolgendosi al marito. Poi ha precisato: “No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”. Un po’ di numeri? Secondo il sito Money.it, i guadagni ...

fanpage : Dopo il post di Chiara Ferragni il tema dell’accesso all’aborto è diventato centrale all’interno della campagna ele… - LaVeritaWeb : «Repubblica» e Chiara Ferragni temono il «modello Marche». Ma nella Regione governata da Fdi l’aborto non è stato n… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Sarret734520051 : RT @Lorenzo62752880: Influencer che non hanno detto una parola sul green pass e i lavoratori sospesi si fanno sentire solo ora a 1 mese dal… - canyonmvn : RT @lauraboldrini: La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'#aborto… -