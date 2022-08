Video, Cassano su Allegri: ''In spogliatoio l'avrei ribaltato'' (Di giovedì 25 agosto 2022) Durante l'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del pareggio della Juve in casa della Samp e delle parole ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Durante l'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex attaccante Antonioha parlato del pareggio della Juve in casa della Samp e delle parole ...

OfficialASRoma : Tra 15 minuti c'è Cesena-Roma di #Primavera1TIM! ???? Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pagano, Vetkal,… - songkanglover30 : RT @hajoonist_: song joongki as vincenzo cassano in vincenzo (2021) - Ecuadorginger : RT @alljwrites: Song Joong Ki - Vincenzo Cassano (2021) #??? #SongJoongKi - myasiyah : Cek - virlsh : RT @hajoonist_: song joongki as vincenzo cassano in vincenzo (2021) -