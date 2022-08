US Open 2022, il tabellone di Lorenzo Musetti. Primo turno contro Goffin, poi Hurkacz ai sedicesimi? (Di giovedì 25 agosto 2022) Il tabellone è stato svelato, e ora inizia veramente il conto alla rovescia. Tra quattro giorni cominceranno finalmente gli US Open 2022, ultimo Slam della stagione che terminerà poi domenica 11 settembre. Tra i tennisti al via ci sarà anche il nostro Lorenzo Musetti, che proverà a migliorare il secondo turno della scorsa stagione. Il classe 2002, che è reduce da un periodo non proprio felice (in queste ultime due settimane l’azzurro ha perso al Primo turno sia al Masters 1000 di Cincinnati sia all’ATP 250 di Winston-Salem), è stato inserito nella parte bassa del tabellone e al Primo turno sfiderà David Goffin (testa di serie n.26). In caso di successo contro il belga, ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilè stato svelato, e ora inizia veramente il conto alla rovescia. Tra quattro giorni cominceranno finalmente gli US, ultimo Slam della stagione che terminerà poi domenica 11 settembre. Tra i tennisti al via ci sarà anche il nostro, che proverà a migliorare il secondodella scorsa stagione. Il classe 2002, che è reduce da un periodo non proprio felice (in queste ultime due settimane l’azzurro ha perso alsia al Masters 1000 di Cincinnati sia all’ATP 250 di Winston-Salem), è stato inserito nella parte bassa dele alsfiderà David(testa di serie n.26). In caso di successoil belga, ...

Open_gol : La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in… - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. 'Buona fortuna agli altri giocatori'… - repubblica : Djokovic, niente Us Open: le autorità americane confermano l'obbligo del vaccino - oktennis : L’analisi del tabellone degli #USOpen - Mirarch3 : RT @ardigiorgio: Pensa se l’avesse fatto dimaio… #giornalaisulserio -