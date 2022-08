Uninominali e plurinominali, coalizioni, soglie di sbarramento e liste bloccate: come funziona il Rosatellum, la legge che non piace a nessuno (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra Uninominali e plurinominali, maggioritario e proporzionale, liste, coalizioni e soglie di sbarramento il rischio di confondersi è alto: colpa del Rosatellum, la legge elettorale con cui per la seconda volta voteremo alle elezioni politiche, che tutti dicono di voler cambiare (compreso il Pd che ne è stato l’artefice). Si tratta di uno strano ibrido tra un sistema maggioritario (che avvantaggia le liste e coalizioni più forti) e proporzionale (che tende a rispecchiare in Parlamento i risultati delle forze in campo). come la legge precedente, il cosiddetto Porcellum, prevede le liste bloccate e non dà la possibilità di esprimere preferenze. Vediamone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra, maggioritario e proporzionale,diil rischio di confondersi è alto: colpa del, laelettorale con cui per la seconda volta voteremo alle elezioni politiche, che tutti dicono di voler cambiare (compreso il Pd che ne è stato l’artefice). Si tratta di uno strano ibrido tra un sistema maggioritario (che avvantaggia lepiù forti) e proporzionale (che tende a rispecchiare in Parlamento i risultati delle forze in campo).laprecedente, il cosiddetto Porcellum, prevede lee non dà la possibilità di esprimere preferenze. Vediamone ...

