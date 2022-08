Ultime Notizie – Coldplay in Italia | aggiunta quarta data a Milano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Iannunciano una nuovana del ‘Music Of The Spheres World Tour’ che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l’annuncio delle datene, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di, si aggiunge unaallo Stadio San Siro diil 29 giugno 2023. I biglietti per la nuovadisono disponibili ora su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. A sei anni di distanza dall’ultima volta incon gli indimenticabili concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre Renzi sfida Berlusconi: “Pronto a confronto” - #Ultime #Notizie #Elezioni… - PianetaMilan : Allenamento #Milan, assente Yacine #Adli: ecco il motivo / News #ACMilan #SempreMilan -

Il Sole 24 ORE

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle24 ore. Gli attualmente positivi sono 711.312, 16.500 in meno rispetto a mercoledì Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle24 ore. Gli attualmente positivi sono 711.312, 16.500 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.851)... Ucraina ultime notizie. Mosca conferma attacco a stazione di Chaplyne: “Uccisi 200 soldati”. Di Maio ... Ecco i dati riportati nel consueto bollettino settimanale, in materia di Covid, dalla Regione Sicilia. Nella settimana dal 15 al 21 agosto si registra un decremento dei nuovi casi con un’incidenza ...I danni a patrimonio pubblico, infrastrutture, attività economico-produttive e privati cittadini ammontano ad almeno 171 milioni di euro. E’ questa la stima che i tecnici del Dipartimento di ...