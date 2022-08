Udinese, ricorso respinto: confermate le due giornate di squalifica per Perez (Di giovedì 25 agosto 2022) Nella giornata di ieri l’Udinese aveva presentato un urgente ricorso contro la squalifica di due giornate comminata a Nehuen Perez dopo l’ultima partita contro la Salernitana e oggi ha ricevuto risposta negativa. La Corte sportiva d’appello ha infatti respinto il dei friulani e, pertanto, il difensore sarà costretto a restare fermo per due turni. Perez salterà la gara di venerdì contro il Monza e il turno infrasettimanale con la Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Nella giornata di ieri l’aveva presentato un urgentecontro ladi duecomminata a Nehuendopo l’ultima partita contro la Salernitana e oggi ha ricevuto risposta negativa. La Corte sportiva d’appello ha infattiil dei friulani e, pertanto, il difensore sarà costretto a restare fermo per due turni.salterà la gara di venerdì contro il Monza e il turno infrasettimanale con la Fiorentina. SportFace.

MonicaTox69 : Udinese: respinto il ricorso per Perez - yassine01937035 : RT @sportface2016: #SerieA |#Udinese, ricorso respinto: confermate le due giornate di squalifica per #Perez - sportface2016 : #SerieA |#Udinese, ricorso respinto: confermate le due giornate di squalifica per #Perez - glooit : Respinto il ricorso dell'Udinese, confermato lo stop a Perez leggi su Gloo - sportli26181512 : Udinese, respinto il ricorso per Nehuen Perez: confermate le due giornate di squalifica: La Corte Sportiva d’Appell… -