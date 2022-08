Supercoppa Italiana, la prima volta all’estero è della Juve – 25 agosto 2002 – VIDEO (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 25 agosto 2002 va in scena a Tripoli la prima Supercoppa Italiana disputata all’estero: la Juve supera il Parma Il 25 agosto 2002 rappresenta una data storica per il calcio italiano, e per la Supercoppa Italiana in particolare. In quella data, infatti, la gara che assegna il trofeo per la prima volta viene disputata fuori dai confini nazionali. La sfida tra Juve e Parma va in scena a Tripoli e, ad aggiudicarsela, sono i bianconeri. Punteggio finale di 2-1, in virtù della doppietta di Del Piero e della rete gialloblù ad opera di Di Vaio. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 25va in scena a Tripoli ladisputata: lasupera il Parma Il 25rappresenta una data storica per il calcio italiano, e per lain particolare. In quella data, infatti, la gara che assegna il trofeo per laviene disputata fuori dai confini nazionali. La sfida trae Parma va in scena a Tripoli e, ad aggiudicarsela, sono i bianconeri. Punteggio finale di 2-1, in virtùdoppietta di Del Piero erete gialloblù ad opera di Di Vaio. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI ...

acmilan : #OnThisDay, 18 years ago @jksheva7 stole the show at San Siro with a hat-trick to decide the Supercoppa Italiana ??… - 1913parmacalcio : ?? #OnThisDay 21 agosto 1999, nella bacheca crociata entra la Supercoppa Italiana ???? #StoriaCrociata #ForzaParma - FI69interista : @ale87bs Non male per aver contribuito a 3 eliminazioni dalla #ChampionsLeague , furtato una #Supercoppa italiana,… - koki5_3 : RT @acmilan: #OnThisDay, 18 years ago @jksheva7 stole the show at San Siro with a hat-trick to decide the Supercoppa Italiana ?? Shevchenk… - Nestor714209241 : RT @Blucerchiando: 24 agosto 1991, la Sampdoria vince la Supercoppa italiana! -