Sabatini | «Kvaratskhelia è formidabile Ha un tecnico straordinario | farà una carriera meravigliosa»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sul Secolo XIX un’intervista all’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter, per ora ancora senza squadra dopo l’addio ai granata per il litigio con il presidente Iervolino, che, assicura, è solo un ricordo. «È una cosa già talmente antica che è come se non fosse mai successa. Nella vita sono caduto, ho sbattuto la testa tante volte, mi sono fatto male ma non sento più dolore. L’impresa rimane nella mia psiche, ma distaccata. Le cose passano, soprattutto nel calcio, se non sei pronto a parare gli effetti sei morto: vivere di nostalgia non è possibile e non è giusto». In passato ha detto la la Samp è un suo rimpianto. «Sono rammaricato di ciò che non ho fatto, Genova è civilissima, la tifoseria della Samp merita qualsiasi sforzo. Sono stato molto deludente, non me lo perdono, nella vita e nel calcio è ridicolo non prendere atto delle proprie ...