Roma, tornano in servizio tutti i convogli della Metro Linea C (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riammissione in servizio dei treni della Linea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori. L’Agenzia, valutata la situazione complessiva della flotta rotabili della Linea, ha dunque condiviso le misure mitigative proposte nella relazione della Commissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni, anche in relazione alla revisione quinquennale, secondo tipologia, periodicità e termini temporali indicati nella stessa relazione. Entro la fine del mese rientreranno quindi in servizio gli 8 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022)– Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riammissione indei treniC ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori. L’Agenzia, valutata la situazione complessivaflotta rotabili, ha dunque condiviso le misure mitigative proposte nella relazioneCommissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni, anche in relazione alla revisione quinquennale, secondo tipologia, periodicità e termini temporali indicati nella stessa relazione. Entro la fine del mese rientreranno quindi ingli 8 ...

