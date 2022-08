Prodi alla festa de l'Unità di Bologna: ovazione dalla base del Pd (Di giovedì 25 agosto 2022) Lui resta il politico che è riuscito a tenere insieme una coalizione larga e a battere due volte Berlusconi. Poi le cose sono molto cambiate. ovazione per Romano Prodi dalla base Pd che oggi si è ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Lui resta il politico che è riuscito a tenere insieme una coalizione larga e a battere due volte Berlusconi. Poi le cose sono molto cambiate.per RomanoPd che oggi si è ...

Affaritaliani : Prodi a sorpresa alla Festa dell’Unità di Bologna, le immagini dell’abbraccio con Letta - fattoquotidiano : Prodi a sorpresa alla Festa dell’Unità di Bologna: “Il Pd indietro? Le campagne elettorali sono fatte per ribaltare… - globalistIT : - AMC11076378 : @alebarbano #Bersani #Prodi Fabrizio Barca…insomma opterei per la competenza, la serietà, la visione, per un progra… - giulicitte52 : @carlo_taormina @ivanacristofane Sono i vantaggi di avere avuto un grande statista come Draghi.....Prodi ci ha incu… -