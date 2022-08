(Di giovedì 25 agosto 2022) "mi vuolecome glieneio, perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Quando non vai d'accordo con una persona, non posso mai passar per ...

glooit : Nainggolan: 'Voglio bene alla Roma e tornerei 10 volte' leggi su Gloo - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Nainggolan: 'Ai tifosi farebbe piacere un mio ritorno, ma sono solo chiacchiere' L'ex giocatore della #Roma: 'Questa… - Paolo_Bargiggia : Nainggolan: “Voglio ancora bene alla Roma, in passato ho sbagliato! Ritorno? Chiacchiere da bar…” - zazoomblog : Roma Nainggolan: «Voglio bene alla città ma solo chiacchere» - #Nainggolan: #«Voglio #città -

Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma, perché leancora bene". Così Radja, parlando a New Sound Level. "Posso dire di essere stato sempre bene in tutte le ...... "Solo chiacchere da bar, ma amo questa città" Intervenuto nel programma Il mio canto libero on air su Radio New Sound Level, Radjamette un freno ai rumor che vorrebbero un suo ritorno ..."Roma mi vuole bene come gliene voglio io, perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. (ANSA) ...A sorpresa l'ex centrocampista di Inter e Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro, pronunciando parole d'amore per i gi ...