Icardi, c’è il gradimento per il passaggio al Galatasaray (Di giovedì 25 agosto 2022) Icardi potrebbe finire al Galatasaray: il PSG pagherebbe buona parte dello stipendio e l’argentino gradisce la destinazione Il Galatasaray continua a spingere per l’arrivo di Icardi. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i buoni rapporti tra i due club faciliterebbero il passaggio. L’argentino intanto ha dimostrato interesse verso il trasferimento alla squadra di Istanbul dopo l’incontro fra i dirigenti turchi e la manager, Wanda Nara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)potrebbe finire al: il PSG pagherebbe buona parte dello stipendio e l’argentino gradisce la destinazione Ilcontinua a spingere per l’arrivo di. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i buoni rapporti tra i due club faciliterebbero il. L’argentino intanto ha dimostrato interesse verso il trasferimento alla squadra di Istanbul dopo l’incontro fra i dirigenti turchi e la manager, Wanda Nara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : #Icardi ha accettato la destinazione #Galatasaray. I turchi non coprono tutto l’ingaggio dell’attaccante argentino… - zeynp_snbll45 : RT @CalcioNews24: Icardi, c’è il gradimento per il passaggio al Galatasaray - failhan : RT @CalcioNews24: Icardi, c’è il gradimento per il passaggio al Galatasaray - EmirhanNon : RT @CalcioNews24: Icardi, c’è il gradimento per il passaggio al Galatasaray - CalcioNews24 : Icardi, c’è il gradimento per il passaggio al Galatasaray -

PSG, Al - Khelaifi minaccia l'Inter: Skriniar a parametro zero ... che gli ha offerto 9 milioni netti all'anno STORIE TESE - Di certo c'è che i rapporti tra i due club, buonissimi fino a quando c'era Leonardo come testimoniano i trasferimenti di Icardi e Hakimi a ... Inter, il PSG ci riprova per Skriniar: terza super offerta in arrivo Chiaramente il PSG spera che la situazione possa cambiare, visti i buoni rapporti tra i due club ( da ricordare l'affare Mauro Icardi ) ma difficilmente Milan Skriniar farà le valigie nelle prossime ... CalcioInPillole ... che gli ha offerto 9 milioni netti all'anno STORIE TESE - Di certo c'è che i rapporti tra i due club, buonissimi fino a quando c'era Leonardo come testimoniano i trasferimenti die Hakimi a ...Chiaramente il PSG spera che la situazione possa cambiare, visti i buoni rapporti tra i due club ( da ricordare l'affare Mauro) ma difficilmente Milan Skriniar farà le valigie nelle prossime ... PSG, Icardi vicino al Galatasaray: Maurito ha detto sì