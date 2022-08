Formia, lavori urgenti di messa in sicurezza: chiuso il sottopasso di via Pasquale Testa (Di giovedì 25 agosto 2022) Formia – Lunedì 29 agosto inizieranno i lavori urgenti al sottopasso del ponte ferroviario in via Pasquale Testa. Si tratta di interventi strutturali che hanno lo scopo di consolidare la struttura, di metterla in sicurezza sismica e di impermeabilizzarla. I lavori si protrarranno fino a lunedì 19 settembre e comporteranno il divieto di circolazione in via Testa. Pertanto, verrà chiuso temporaneamente il transito stradale al di sotto dell’opera, in maniera da permettere lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza ed in tempi più brevi. In concomitanza con la chiusura del tratto di strada sottostante il sottopasso ferroviario, a partire dalle 7 di lunedì 29 agosto e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022)– Lunedì 29 agosto inizieranno ialdel ponte ferroviario in via. Si tratta di interventi strutturali che hanno lo scopo di consolidare la struttura, di metterla insismica e di impermeabilizzarla. Isi protrarranno fino a lunedì 19 settembre e comporteranno il divieto di circolazione in via. Pertanto, verràtemporaneamente il transito stradale al di sotto dell’opera, in maniera da permettere lo svolgimento deiin pienaed in tempi più brevi. In concomitanza con la chiusura del tratto di strada sottostante ilferroviario, a partire dalle 7 di lunedì 29 agosto e ...

