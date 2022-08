Fonderie Pisano | ecco come sono state eliminate le criticità rilevate da Arpac

tvoggi : FONDERIE PISANO, ECCO LA RISPOSTA DELL’AZIENDA ALLE CRITICITA’ RILEVATE DALL’ARPAC C’è una nota che porta la data d… - TeleradioNews : Ancora una volta avevamo, purtroppo, ragione: abbiamo appreso solo recentemente che nell’ispezione del 1° luglio, d… - TeleradioNews : Salerno. Fonderie Pisano, 'gravi criticità' attestate da ispettori Arpac: 'Salute e Vita diffida le Fonderie Pisano… - TeleradioNews : Salerno. Fonderie Pisano, 'gravi criticità' attestate da ispettori Arpac: 'Salute e Vita diffida le Fonderie Pisano… - giannigosta : Salerno. Fonderie Pisano, ‘gravi criticità’ attestate da ispettori Arpac: ‘Salute e Vita diffida le Fonderie Pisano -

Nell'ispezione del 1° luglio, da parte dell'Arpac, all'interno delle, è stato accertato che 'le stesse continuano ad immettere veleni nell'aria, ovvero metalli pesanti non filtrati dai camini, tossici per la vita dei lavoratori e dei cittadini'. Lo ...Salerno . 'Ancora una volta avevamo, purtroppo, ragione: abbiamo appreso che nell'ispezione del 1° luglio, da parte dell'Arpac all'interno delle, è stato accertato che le stesse continuano ad immettere metalli pesanti dai camini, pericolosi per la vita dei lavoratori e dei cittadini. Questo grazie alle numerose segnalazioni del ...«Emissioni fuggitive», ovvero «fumi non depurati provenienti dalla bocca di carico dei cubilotti», fanno ritenere all'Arpac di Salerno che nelle Fonderie Pisano non ...Ancora una volta avevamo, purtroppo, ragione: abbiamo appreso solo recentemente che nell’ispezione del 1° luglio, da parte dell’ARPAC all’interno delle F ...