“È stato indecente”. Adriana Volpe, pugnalata choc a Signorini. L’ex GF Vip vomita tutto (Di giovedì 25 agosto 2022) Adriana Volpe contro Signorini. Da concorrente a opinionista, la conduttrice è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. Nel 2020 è entrata nella casa più spiata d’Italia, era una delle grandi favorite alla vittoria, ma poco prima della finale ha dovuto abbandonare il gioco perché il suocero era scomparso dopo aver contratto il Covid-19. La conduttrice è stata ricontattata da Alfonso Signorini per diventare opinionista nella sesta edizione del reality show di Canale 5 e le sue liti con Sonia Bruganelli hanno appassionato il pubblico. Durante la preparazione della nuova edizione si è parlato tanto delle due ex colleghe e nonostante la moglie di Paolo Bonolis avesse detto di non voler più sedere nella sedia da opinionista del GF Vip, ha cambiato idea e ha accettato la proposta di Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)contro. Da concorrente a opinionista, la conduttrice è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. Nel 2020 è entrata nella casa più spiata d’Italia, era una delle grandi favorite alla vittoria, ma poco prima della finale ha dovuto abbandonare il gioco perché il suocero era scomparso dopo aver contratto il Covid-19. La conduttrice è stata ricontattata da Alfonsoper diventare opinionista nella sesta edizione del reality show di Canale 5 e le sue liti con Sonia Bruganelli hanno appassionato il pubblico. Durante la preparazione della nuova edizione si è parlato tanto delle due ex colleghe e nonostante la moglie di Paolo Bonolis avesse detto di non voler più sedere nella sedia da opinionista del GF Vip, ha cambiato idea e ha accettato la proposta di Alfonso ...

