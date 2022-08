“Dritto e rovescio”: ospite della nuova stagione Matteo Salvini (Di giovedì 25 agosto 2022) Stasera, giovedì 25 agosto, in prima serata, torna con una nuova stagione “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. ospite del primo appuntamento, il leader della Lega, Matteo Salvini per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Dritto e rovescio: con sempre più rincari, quale sarà il futuro del reddito di cittadinanza? Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Stasera, giovedì 25 agosto, in prima serata, torna con una”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.del primo appuntamento, il leaderLega,per analizzare i temicampagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni.: con sempre più rincari, quale sarà il futuro del reddito di cittadinanza? Nel corsoserata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, ...

