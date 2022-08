Concorso per Giovani Architetti (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Premio Architetto/a Italiano/a 2022 è volto a selezionare un architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore, iscritto ad un Ordine italiano, cittadino italiano, e presente sull’Albo unico nazionale, sulla base di un’attività contraddistinta da elevata qualità disciplinare e rappresentativa di un esemplare percorso professionale e civile, svolta singolarmente o in team, anche internazionale. I candidati saranno valutati sulla base dell’apporto alla disciplina, sostanziato da progetti realizzati che abbiano contribuito a salvaguardare, promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l’innovazione architettonica. Verrà riservata particolare attenzione all’attività svolta ed alle opere realizzate dai candidati negli ultimi tre anni, in Italia e all’estero. Il Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022 è volto a selezionare un architetto, pianificatore, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Premio Architetto/a Italiano/a 2022 è volto a selezionare un architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore, iscritto ad un Ordine italiano, cittadino italiano, e presente sull’Albo unico nazionale, sulla base di un’attività contraddistinta da elevata qualità disciplinare e rappresentativa di un esemplare percorso professionale e civile, svolta singolarmente o in team, anche internazionale. I candidati saranno valutati sulla base dell’apporto alla disciplina, sostanziato da progetti realizzati che abbiano contribuito a salvaguardare, promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l’innovazione architettonica. Verrà riservata particolare attenzione all’attività svolta ed alle opere realizzate dai candidati negli ultimi tre anni, in Italia e all’estero. Il Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022 è volto a selezionare un architetto, pianificatore, ...

OfficialASRoma : ??? Sarai all'Olimpico per #RomaCremonese? ?? Indovina il numero di spettatori e puoi vincere la nuova Yaris Hybrid… - COISPpolizia : Concorso pubblico per 140 posti da Commissario - gabriraggi : @izzogianl @Moonlightshad1 Lo Stato è laico. L'etica personale non può contrastare un servizio pubblico. Se un medi… - f_filippucci : RT @FArmillei: ?? La deadline per la Tortuga Call for Policy Papers si avvicina. Mandateci un vostro lavoro: questo è il momento! (Concors… - Giovann85247849 : RT @Andrea_Piras_: @GiuseppeConteIT @RadioR101 Presidente, una battaglia concreta e vicina alle famiglie è l'assunzione degli #idoneiCUFA… -