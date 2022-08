Cellulare: se hai ancora questo sei molto ricco! (Di giovedì 25 agosto 2022) Occhio allo smartphone che possiedi. Se hai ancora questo Cellulare vuol dire che sei molto ricco. Ecco di quale stiamo parlando I telefoni cellulari sono diventati negli anni dei veri e propri dispositivi personali che riescono a soddisfare moltissime esigenze. Anche per questo, hanno presto cambiato nome, passando da semplici “telefonini” ai più sofisticati “smartphone”. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) Occhio allo smartphone che possiedi. Se haivuol dire che seiricco. Ecco di quale stiamo parlando I telefoni cellulari sono diventati negli anni dei veri e propri dispositivi personali che riescono a soddisfare moltissime esigenze. Anche per, hanno presto cambiato nome, passando da semplici “telefonini” ai più sofisticati “smartphone”. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Francy_19_ : @S0GNINFUMO Allora li puoi comprare direttamente in biglietteria (tanto il prezzo è identico), oppure se lo ordini… - EhyNiallHorann : @wannabeaqueen13 Hai provato anche altre date ?? Comunque tu continua ad aggiornare ti consiglio anche di provare… - LaDonnaLella : @Gold50452056 primo: vale eccome?? secondo: sicuramente nel tuo cellulare hai una foto che può stupirmi positivamente - SloanrStl_ : @DerekSstl <umh sarà ma io il tempo per scriverti l'avevo trovato e studio e lavoro ma ok ok diciamo che hai perso… - francymilan22 : @S0GNINFUMO Lo puoi stampare anche direttamente te con l'opzione stampa a casa . Oppure elettronico e lo hai sul ce… -