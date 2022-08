(Di giovedì 25 agosto 2022) caption id="attachment 307712" align="alignleft" width="150" Giorgio Vittadini/caption"Uscite dai talk-show, fate i congressi e tornate a incontrare la gente". L'ai partiti Giorgio Vittadini l'ha ribadito più volte in una settimana. Unche, almeno per un giorno, è stato raccolto dai leader dei partiti chiamati aldiper il tradizionale appuntamento di fine estate che quest'anno ha assunto un significato ancora più importante, a un mese esatto dalle elezioni. "Come fondazione Sussidiarietà - dice ad askanews il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà - voglio non essere appiattito sui partiti, ma dialogare partendo dal basso. L'incontro con i segretari dei partiti è stato in quest'ottica: quando ci si trova di fronte alle persone, al popolo, è impossibile avere quel tono di duro ...

isNews_it : Tintiland Summer Gigs, cala il sipario sulla rassegna jazz all’insegna del buon vino: ultimo evento a Isernia - 80_90_00 : RT @ProgettoTeatris: ...e cala il sipario anche sul grande maestro #EnzoGarinei #25agosto - maresca_franco : RT @IveserVenezia: 'Sulla storia dell'umanità non cala mai il sipario, ed attori del dramma siamo noi, con la nostra volontà e i nostri ide… - OstFF : RT @IveserVenezia: 'Sulla storia dell'umanità non cala mai il sipario, ed attori del dramma siamo noi, con la nostra volontà e i nostri ide… - SalvatoreSodan1 : RT @ProgettoTeatris: ...e cala il sipario anche sul grande maestro #EnzoGarinei #25agosto -

Il Sole 24 ORE

'Uscite dai talk - show, fate i congressi e tornate a incontrare la gente'. L'appello ai partiti Giorgio Vittadini l'ha ribadito più volte in una settimana. Un appello che, almeno per un giorno, è ...'Uscite dai talk - show, fate i congressi e tornate a incontrare la gente'. L'appello ai partiti Giorgio Vittadini l'ha ribadito più volte in una settimana. Un appello che, almeno per un giorno, è ... Cala il sipario sul Meeting di Rimini, da Cl appello a politici - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...Rimini, 25 ago. askanews) – “Uscite dai talk-show, fate i congressi e tornate a incontrare la gente”. L'appello ai partiti Giorgio Vittadini l'ha ribadito più volte in una settimana.