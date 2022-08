Bimba di 3 anni dichiarata morta per errore, si sveglia al suo funerale. Ma muore poco dopo (Di giovedì 25 agosto 2022) Una bambina di 3 anni è stata dichiarata morta ma si è svegliata nel giorno del suo funerale . La piccola Camila Roxana Martinez Mendoza non è però riuscita a sopravvivere e purtroppo è morta poche ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Una bambina di 3è statama si èta nel giorno del suo. La piccola Camila Roxana Martinez Mendoza non è però riuscita a sopravvivere e purtroppo èpoche ...

