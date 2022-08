Ubriaco alla festa aziendale, va in coma e gli devono rimuovere una parte del cranio: dipendente chiede risarcimento di 236 mila euro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Michael Brockie, 28enne dipendente di PwC (PricewaterhouseCoopers), ha avviato un’azione legale contro l’azienda e chiesto un risarcimento di circa 236mila euro. Il motivo? Durante una festa aziendale ha bevuto troppo, è andato in coma, ha subito una lesione cerebrale e si è dovuto sottoporre a un’operazione per rimuovere parte del cranio. Come riporta il Daily Mail secondo i documenti al vaglio del giudice, l’impiegato ha accusato l’azienda di aver organizzato l’evento senza curarsi della sicurezza dei dipendenti. La festa si è tenuta nell’aprile 2019 e i partecipanti hanno consumato alcool in 9 pub diversi della città. Stando al Financial Times, il regolamento del gioco prevedeva che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Michael Brockie, 28ennedi PwC (PricewaterhouseCoopers), ha avviato un’azione legale contro l’azienda e chiesto undi circa 236. Il motivo? Durante unaha bevuto troppo, è andato in, ha subito una lesione cerebrale e si è dovuto sottoporre a un’operazione perdel. Come riporta il Daily Mail secondo i documenti al vaglio del giudice, l’impiegato ha accusato l’azienda di aver organizzato l’evento senza curarsi della sicurezza dei dipendenti. Lasi è tenuta nell’aprile 2019 e icipanti hanno consumato alcool in 9 pub diversi della città. Stando al Financial Times, il regolamento del gioco prevedeva che ...

